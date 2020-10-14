نجمة جيلها.. مهرجان القاهرة يمنح منى زكي جائزة فاتن حمامة للتميز

رنا صلاح الدين - وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على النجمة المصرية منى زكي لمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، في دورته الـ 42، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال السينمائية المميزة.

رئيس المهرجان محمد حفظي قال عن تكريم منى زكي: "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمال لمجرد التواجد".

وأضاف: "فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"، مشددا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

ومن جانبها، علقت منى زكي على هذا التكريم، بقولها إن اختيارها لمنحها جائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن".

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النجمة المصرية أضافت انها تشعر أيضا بالامتنان لكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنساها.

وتابعت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة".

واختتمت كلامها، بقولها: "وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".