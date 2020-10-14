محمد رياض ينعي حماه محمود ياسين بكلمات مؤثرة

رنا صلاح الدين - نعى الفنان المصري محمد رياض حماه الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

رياض نشر صورة لمحمود ياسين، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "وداعا والد زوجتي الحبيب أن لله وان اليه راجعون".

وكان قد أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، خبر وفاة والده الفنان محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

عمرو محمود ياسين

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نعت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين والدها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

رانيا نشرت صورة من طفولتها جمعتها بوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلقت قائلة: "بحبك اوي وداعا يا حبيبي.. ابي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رانيا محمود ياسين

ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.