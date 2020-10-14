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متابعة بتجــــــــــــرد: في أجواء من الرعب والإثارة والغموض، بدأت دور السينما والمنصات الرقمية بداية من أمس الثلاثاء، عرض فيلم Broil أو شواء.
تدور قصة الفيلم حول فتاة مراهقة مشاغبة، تثير مشاكل عديدة في المدرسة، ولا تجد أسرتها حلاً سوى إرسالها للعيش مع جدها في مزرعته الجبلية المنعزلة الفاخرة.
ولا تتخلى الفتاة عن فضولها وبحثها عن المتاعب، ويثيرها ويحيرها الثراء الفاحش لجدها غريب الأطوار، والحالة الصحية العائلية الغامضة التي تعود إلى أجيال عديدة.
ولكنها تكتشف أن الأمر ليس بالبساطة التي تتصورها أو مثل مشاحناتها المتكررة في المدرسة، وسرعان ما تحاصر بين فريقين متنافرين من العائلة، وكأنها وقعت في فخ لا مهرب منه.
وتكتشف أن المنقذ الوحيد لها هو قاتل بالأجر «ليبنيكي»، يتمتع بمهارات رائعة في الطهي، الذي تتعلق به لينقذ حياتها.
الفيلم من إخراج إدوارد دريك، الذي شارك في السيناريو مع بيبر مارس، كما شارك في البطولة مع لوكلين مونرو، وافيري كونراد، وجوناثان ليبنيكي، وتيموثي مورفي.
كانت هذه تفاصيل خبر صراع من أجل البقاء بين الجد الغامض والحفيدة المشاغبة في Broil لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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