صراع من أجل البقاء بين الجد الغامض والحفيدة المشاغبة في Broil

متابعة بتجــــــــــــرد: في أجواء من الرعب والإثارة والغموض، بدأت دور السينما والمنصات الرقمية بداية من أمس الثلاثاء، عرض فيلم Broil أو شواء.

تدور قصة الفيلم حول فتاة مراهقة مشاغبة، تثير مشاكل عديدة في المدرسة، ولا تجد أسرتها حلاً سوى إرسالها للعيش مع جدها في مزرعته الجبلية المنعزلة الفاخرة.

ولا تتخلى الفتاة عن فضولها وبحثها عن المتاعب، ويثيرها ويحيرها الثراء الفاحش لجدها غريب الأطوار، والحالة الصحية العائلية الغامضة التي تعود إلى أجيال عديدة.

ولكنها تكتشف أن الأمر ليس بالبساطة التي تتصورها أو مثل مشاحناتها المتكررة في المدرسة، وسرعان ما تحاصر بين فريقين متنافرين من العائلة، وكأنها وقعت في فخ لا مهرب منه.

Advertisements

وتكتشف أن المنقذ الوحيد لها هو قاتل بالأجر «ليبنيكي»، يتمتع بمهارات رائعة في الطهي، الذي تتعلق به لينقذ حياتها.

الفيلم من إخراج إدوارد دريك، الذي شارك في السيناريو مع بيبر مارس، كما شارك في البطولة مع لوكلين مونرو، وافيري كونراد، وجوناثان ليبنيكي، وتيموثي مورفي.