فيلم TENET يحصد 323 مليون دولار في سباق شباك التذاكر

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق فيلم الإثارة والخيال العلمي TENET للمخرج كريستوفر نولان أكثر من 323 مليون دولار في سباق شباك التذاكر حول العالم، بحسب موقع بوكس أوفيس.

الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن الذي يلعب دور عميل سري أمريكي معروف باسم بروتاغونست، ويشاركه البطولة النجم روبرت باتينسون الذي يجسد دور نظيره البريطاني المخادع نيل.

ويحاول الاثنان إحباط مؤامرات تاجر السلاح الروسي المجنون أندريه وخططه الشريرة لتدمير العالم في فيلم يسير فيه الزمن بالعكس.

وتبدو القصة مثل إحدى حكايات جيمس بوند، ولكن نولان يأخذ لعبة التجسس إلى مستوى التحاور الذهني وكأننا نشهد مبارزة من أساتذة كبار على رقعة شطرنج، وزمن مقلوب في عالم موازٍ.

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والحقيقة أن نولان مخرج دانكرك، نفذ حيلاً وخططاً خداعية مماثلة في أفلام أخرى مثل «مومينتو» و«بين الكواكب»، ولكن هناك سعادة طفولية في أن تدور أحداث الفيلم بشكل مفاجئ إلى الخلف.

وكشف تقرير لصحيفة فاريتي، عن وجود تسريب لنسخ غير أصلية للفيلم عبر مواقع غير مرخصة، بعد مرور ما يقارب الأسبوع من طرحه في دور العرض السينمائي في عدد من الدول حول العالم.

ووفقاً للصحيفة فإن بعض النسخ غير الأصلية للفيلم احتوت على ترجمة باللغة الكورية وأخرى باللغة الألمانية، ويأتي هذا التسريب مع عودة دور العرض في عدد كبير من الدول من أجل النهوض بصناعة السينما بعد توقفها خلال الأشهر الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا .