بصورة من طفولته عمر محمود ياسين يوجه كلمات مؤثرة لوالده

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر عمر ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة من طفولته ظهر فيها وهو يجلس في حضن الأخير. ومن خلالها وجه إليها رسالة قصيرة مؤثرة جاء فيها: “وداعاً يا أبي. إلى أن نلتقي. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وحقق في الدقائق الـ15 الأولى بعد النشر أكثر من 813 ألف إعجاب. وتفاعل معه الكثير من النجوم والمتابعين الذين تمنوا له الصبر والسلوان ولوالده الرحمة.

ويذكر أن وفاة ياسين أعلنت اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2020 عن 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وكان عمر كشف ذلك من خلال حسابه الخاص على “فيسبوك” حيث نشر صورة للراحل وعلق:” توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”، وذلك بعد أن طالته الكثير من شائعات الوفاة في السنوات القليلة الماضية.

ونعاه الكثير من النجوم على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن حزنهم لفقدان هذه القامة الفنية الكبيرة.