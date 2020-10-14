باريش أردوتش يودّع “الحفرة” وسط انتقادات

متابعة بتجــــــــــــرد: ودّع الممثل التركي باريش اردوتش مسلسل “الحفرة” بعدما شارك في الموسم الرابع بأربع حلقات كضيف شرف. ورغم أنّ أخباراً كثيرة خرجت منذ انضمامه إلى المسلسل أنه سيظهر في عدد محدد من الحلقات ولن يستمر إلى نهابة الموسم، إلا أنّ انتقادات كثيرة طالت طريقة إنهاء دور اريك (باريش) الذي قتل على يد جومالي، واستغرب كثير من المشاهدين خروج باريش المبكر من العمل حتى لو كان ضيف شرف، وتساءلوا عن وضع صورته في “البوستر” الرسمي للمسلسل فيما هو ضيف شرف.

وكان باريش ودّع مشاهدي المسلسل عبر حسابه في “إنسنغرام”، فنشر صورة عبر خاصية “الستوري” وقال: “كان كل شيء رائعاً، أعانق كل فريق العمل والمشاهدين”.

كما ودعت الصفحة الرسمية للمسلسل باريش اردوش”.

وأعلن عدد من المشاهدين العرب والاتراك عن حزنهم واستيائهم لخروج باربش من المسلسل، وتمنوا له التوفيق في أعماله المقبلة.