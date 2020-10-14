- 1/2
- 2/2
متابعة بتجــــــــــــرد: ودّع الممثل التركي باريش اردوتش مسلسل “الحفرة” بعدما شارك في الموسم الرابع بأربع حلقات كضيف شرف. ورغم أنّ أخباراً كثيرة خرجت منذ انضمامه إلى المسلسل أنه سيظهر في عدد محدد من الحلقات ولن يستمر إلى نهابة الموسم، إلا أنّ انتقادات كثيرة طالت طريقة إنهاء دور اريك (باريش) الذي قتل على يد جومالي، واستغرب كثير من المشاهدين خروج باريش المبكر من العمل حتى لو كان ضيف شرف، وتساءلوا عن وضع صورته في “البوستر” الرسمي للمسلسل فيما هو ضيف شرف.
وكان باريش ودّع مشاهدي المسلسل عبر حسابه في “إنسنغرام”، فنشر صورة عبر خاصية “الستوري” وقال: “كان كل شيء رائعاً، أعانق كل فريق العمل والمشاهدين”.
كما ودعت الصفحة الرسمية للمسلسل باريش اردوش”.
وأعلن عدد من المشاهدين العرب والاتراك عن حزنهم واستيائهم لخروج باربش من المسلسل، وتمنوا له التوفيق في أعماله المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر باريش أردوتش يودّع “الحفرة” وسط انتقادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.