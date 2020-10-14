وفاة الممثلة الأمريكية كونشاتا فيريل.. بطلة "تو آند هاف مين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت، الأربعاء، الممثلة الأمريكية كونشاتا فيريل، عن عمر ناهز 77 عاما. وأفادت مجلة بيبول الأمريكية بأن سبب الوفاة مضاعفات أعقبت إصابتها بأزمة قلبية. وكانت كونشاتا قد أصيبت بأزمة قلبية في مايو الماضي، وأمضت 4 أسابيع في العناية المركزة. وقد بدأت المسيرة الفنية لكونشاتا عام 1974، وتشتهر بدورها في مسلسل "تو آند هاف مين" من بطولة الممثل تشارلي شين.

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