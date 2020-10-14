نجوم الفن ينعون محمود ياسين: وداعا "أبو أخلاق حلوة"

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان المصري محمود ياسين، الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما.

وتسابق النجوم للتعبير عن حزنهم الشديد عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها على موقع "أنستقرام": "البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المثقف الأستاذ محمود ياسين.. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله وكل حبايبه، فى الجنة إن شاء الله، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".





ونشر الفنان فتحي عبدالوهاب صورة للراحل محمود ياسين عبر موقع "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا يا أستاذ، وداعا محمود ياسين".

فيما نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان الكبير صورة لها مع والدها وهي طفلة على حسابها بتطبيق "أنستقرام"، بعد إعلان وفاته.

وكتبت تعليقا مع الصورة التي التقطت بالأبيض والأسود وظهرت خلالها في سن صغيرة: "أبويا فى ذمة الله.. وداعا حبيبي".





كما عبرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي عن حزنها، ونشرت صورة للفنان الراحل في سن الشباب وعلقت قائلة: "وداعا النجم محمود ياسين، مع تحياتي لأستاذي العزيز، الله يرحمك يا من اقترن اسمك بأروع الأعمال والأفلام، هيوحشنا صوتك المميز، والأداء الممتاز، نجم يستحق التقدير على مر السنين، شكرا لأنك أسعدتنا وأمتعتنا، كلامنا عنك لن يعطيك حقك، باق معنا إلى الأبد في أجمل ذكريات حياتنا".

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فيما كتبت الفنانة فيفي عبده: "إلى رحمة الله، الأخ أبو أخلاق حلوة محمود ياسين، في الجنة ونعيمها إن شاء الله، يا رب صبر أسرته".



وعلقت النجمة دنيا سمير غانم على صورة للفنان الراحل قائلة "البقاء لله، الأستاذ العظيم محمود ياسين، ربنا يرحمه ويغفر له".





ولد ياسين في بورسعيد، شرقي البلاد، يوم 2 يونيو عام 1941، وتخرج في كلية الحقوق عام 1964 وعمل محاميا لفترة قصيرة قبل أن يمتهن التمثيل، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.



وللراحل تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة.





ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية، تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

محمود ياسين تزوج بالفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجب منها الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.





ومن أبرز أعمال الفنان الراحل "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.

