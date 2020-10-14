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جولة ثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان في 28 أكتوبر المزيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365

الأربعاء 2020/10/14 12:29 م بتوقيت أبوظبي

انتهت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، على أن يلتقي الطرفان مرة ثانية بعد أسبوعين.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجولة الأولى من المفاوضات التي انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة الناقورة، انتهت، وجرى الاتفاق على جولة ثانية يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفق البلدان على تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها "تاريخية" بين بلدين في حالة حرب.

ومنذ ساعات الصباح، شهدت منطقة الناقورة الحدودية مع إسرائيل، انتشارا أمنيا للجيش اللبناني وقوات يونيفيل، رافقه تحليق مروحيات تابعة للقوة الدولية في الأجواء.

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