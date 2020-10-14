مستجيبا لنصائح بلماضي.. بلايلي يلتحق بزميل محمد صلاح

استجاب الجناح الجزائري يوسف بلايلي للنصائح التي قدمها له مدرب جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بخصوص التعاقد مع وكيل لاعبين للعمل معه خلال الفترة المقبلة.

اللاعب الجزائري اعتمد خلال الفترة الماضية على والده عبدالحفيظ بلايلي، وهو ما اعتبره الكثيرون غير مناسب له، ومن بينهم جمال بلماضي.

بلماضي أكد في المؤتمر الصحفي السابق لمباراتي منتخب الجزائر مع نيجيريا وتونس أن اللاعب يجب عليه العمل مع وكيل لاعبين، معتبرا أن الاعتماد على العائلة ليس كافيا.

شريك فيرمينو

وبالفعل، استجاب بلايلي لنصائح المدرب الجزائري، حيث قام بالتوقيع بصفة رسمية مع شركة عالمية مُتخصصة في تسيير أعمال اللاعبين، وهي شركة "روغون سبور" الألمانية.

الشركة تعمل كوكيل للعديد من اللاعبين البارزين حول العالم، في مقدمتهم يوليان دراكسر وتيمو كيهلر، نجما منتخب ألمانيا، والكاميروني تشوبو موتينج لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

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اللاعب الأبرز الذي تعمل الشركة كوكيل له هو البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يلعب إلى جوار المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول الإنجليزي.

تحدٍ جديد

وسيكون على الشركة خوض العديد من التحديات عند العمل مع بلايلي، أبرزها أزمته مع نادي أهلي جدة السعودي.

والد بلايلي أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع الأهلي بداعي عدم الحصول على مستحقاته، وهو ما علمت "العين الرياضية" فيما بعد أنه ليس صحيحا.

ولم يحصل اللاعب الجزائري على أي مستند يؤكد أحقيته في فسخ تعاقده مع الأهلي، وهو ما يؤجل انتقاله إلى أي فريق خلال الفترة الحالية.

يُذكر أن اسم بلايلي ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى فريق خيتافي الإسباني، بالإضافة إلى أولمبيك ليون الفرنسي، والترجي التونسي، والأهلي المصري.