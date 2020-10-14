قصة زواج محمود ياسين وشهيرة.. أحمد زكي كلمة السر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

في بداية مشوار الفنان محمود ياسين الفني، تعرف على زوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، وحدث الارتباط سريعا ولم يتفرقا حتى رحل عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

بداية قصة الثنائي محمود ياسين وشهيرة كانت عندما عرض عليه صديقه وزميله مدكور ثابت المشاركة في فيلم "صور ممنوعة" عام 1970، وأخبره أن البطلة أمامه وجه جديد اسمها "عائشة حمدي" وطالبة بالسنة الأولى بمعهد السينما.

محمود ياسين لم يوافق على الفنانة الصاعدة إلا بعد رؤيتها في البروفة، وبالفعل شاركا معا بطولة الفيلم، وبعد فترة وجد نفسه مشدودا لها، من هنا جاء دور أحمد زكي الذي كان محوريا كما صرحت شهيرة في لقاء لها ببرنامج "فحص شامل" عبر فضائية "الحياة" (فبراير 2017): "بعد ما بدأت علاقتنا راحله وقاله: إيه يا محمود ياسين مش هتتجوز بقى ولا إيه؟".

وبالفعل تقدم محمود ياسين لخطبة شهيرة وقدّم لها دبلة ألماس ثمنها في ذلك الوقت 2750 جنيهًا، واستمرت خطوبتهما تسعة أشهر، وقالت شهيرة في حوار لها ببرنامج "شيخ الحارة" (مايو 2018): "محمود ياسين جري وحفي ورايا، وخاصةً أن والدي كان وقتها متوفى بقاله 5 شهور بس، واتقابلنا لأول مرة أمام الكاميرا مش في أي مكان تاني، وكنت وقتها في سنة أولى معهد تمثيل، وهو كان عامل مسرحية اسمها (جيفارا) مكسرة الدنيا مع سناء جميل، وأنا لسه ببتدي".

أضافت: "جه مدكور ثابت اختارني من المعهد وحطني قدام الشاب الجديد ده، وهو كان شايف روحه وقتها، ولكن أنا ولا الهوا، وده مكنش تُقل مني ولا حاجة، ده كان حزن على والدي، أنا مش تقيلة في العادي، لكن خدمني حزني على والدي".

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أما زواج الثنائي محمود ياسين وشهيرة جاء أثناء تصوير فيلم "الخيط الرفيع" وأُقيم حفل الزفاف خلال شهر أكتوبر عام 1970 في فترة الحداد على الرئيس جمال عبد الناصر، وكان شاهدا على العقد المشير أحمد إسماعيل وزير الدفاع الأسبق، والفنان الراحل أحمد الشامي، وأنجب منها الممثلة رانيا محمود ياسين (زوجة الفنان محمد رياض)، والسيناريست عمرو محمود ياسين.

وعن علاقة محمود ياسين وشهيرة بعد كل هذه السنوات، قالت في نفس الحوار السابق: "محمود ياسين بيعشق شهيرة، وإلا كنا انفصلنا خاصةً وأن كتير حاولوا يفرقوا بينا بطرق مشروعة وغير مشروعة".

ورحل محمود ياسين في مستشفى المعادي العسكري والتي دخلها بعدما تدهورت حالته الصحية منذ نحو أسبوع كامل، حسب زوج ابنته الفنان محمد رياض في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

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