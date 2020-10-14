"وداعا حبيبي".. أول تعليق لرانيا محمود ياسين بعد وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - علّقت الفنانة رانيا محمود ياسين، على رحيل والدها الفنان الكبير عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت رانيا، صورة لها في طفولتها مع والدها محمود ياسين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أبويا في ذمة الله وداعا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء".

ورحل محمود ياسين في مستشفى المعادي العسكري والتي دخلها بعدما تدهورت حالته الصحية منذ نحو أسبوع كامل، حسب زوج ابنته الفنان محمد رياض في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".