هنيدي ينعى محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد هنيدي النجم الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر هنيدي صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "البقاء لله في فناننا الكبير محمود ياسين.. ربنا يرحمك يارب

وكشف عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين عن وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".