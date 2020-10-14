جال جادوت المرشحة لفيلم "كليوباترا".. ملكة جمال إسرائيل ومجندة في جيش الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي أُثير عقب الإعلان عن اختيار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لتجسيد دور الملكة المصرية كليوباترا آخر من جلس على عرش مصر من أسرة البطالمة وإمبراطورة الجمال والدهاء.

واستنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة "أجنبية" تجسد شخصية الملكة التي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر في القرن الأول قبل الميلاد حتى انتحارها بعد هزيمة زوجها مارك أنطونيوس على يد الرومان، خاصةً وأن تلك الممثلة إسرائيلية الجنسية.

من هي جال جادوت؟

- هي ممثلة وعارضة أزياء إسرائيلية، ومن أشهر الفنانات الإسرائيليات في السينما العالمية.

- من مواليد 30 أبريل 1985 في بلدة روش هاعين لأب مهندس وأم مدرسة، أي تبلغ من العمر 35 عاما.

- نشأت في بيئة أسرية يهودية إسرائيلية أصولها بولندية، وتعتز بيهوديتها ولديها إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية.

- درست جال جادوت الحقوق في الجامعة، إلا أنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في أول أعمالها المسلسل الإسرائيلي Bubot.

- فازت بمسابقة ملكة جمال إسرائيل في عام 2004، لتصبح عارضة أزياء في شركة كاسترو، ومثلت إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في نفس العام.

- كانت مجندة في الجيش الإسرائيلي في فترة حرب لبنان عام 2006.

- بدأت مسيرتها التمثيلية الاحترافية من خلال المشاركة بفيلمي Date Night، Knight and Day عام 2010.

- توالت بعدها أعمالها والتي من أبرزها Furious، Batman v Superman: Dawn of Justice.

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- مثّل فيلم "wonder woman - المرأة الخارقة" إنتاج عام 2017، نقلة كبيرة في مشوارها بهوليوود.

- متزوجة من رجل الأعمال الإسرائيلي يارون فارسانو منذ عام 2008 وأنجبت منه ابنتين هما "ألما، ومايا".

- دافعت عن حق إسرائيل في قصف قطاع غزة، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة دعم للهجوم العسكري الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة، وكتبت جال جادوت: "أرسل محبتي وصلاتي لمواطني إسرائيل"، واصفة جنود جيش الاحتلال بأنهم يقدمون أرواحهم لحماية بلدها إسرائيل، مختتمة: "سوف ننتصر".

- الجزء الأول من فيلمها الشهير "wonder woman - المرأة الخارقة" قد أثار الجدل عند عرضه عام 2017 في العالم العربي بسبب وجود الممثلة الإسرائيلية، ومُنع عرضه في لبنان، ولكنه في المقابل حقق إيرادات وصلت إلى 821 مليون دولار على مستوى العالم.

- في نوفمبر 2019، أعلن الفنان عمرو واكد انضمامه إلى أبطال الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي "wonder woman - المرأة الخارقة 1984" للمخرجة باتي جينكينز، بطولة الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، وهو ما أثار كثيرا من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، ولكن حينما طُرح إعلان الفيلم في أغسطس الماضي، لم يظهر به واكد.

- تنتظر طرح فيلمها "Death on the Nile - وفاة على ضفاف النيل" والذي تدور أحداثه بالكامل في مصر على متن باخرة سياحية تجوب الأماكن الأثرية، من إخراج كينيث براناه، عن قصة أجاثا كريستي وسيناريو مايكل جرين، ويشاركها البطولة أرمي هامر، توم باتمان، وجودي كومر وغيرهم.

- وفور إعلان اختيارها، غردت جال جادوت عبر "تويتر"، قائلة إن قصة كليوباترا في الفيلم الجديد ستكون مختلفة عن الإصدارات السابقة، لأنها ستحكي قصة ملكة مصر من خلال أعين نساء أخريات، معلنة ذلك في يوم الفتاة العالمي.

وتتعاون جال جادوت مع المخرج باتي جينكيز في فيلمها الجديد "كليوباترا" والتي تنتجه شركة "باراماونت بيكتشرز"، بعد أن تعاونا في فيلم wonder woman، فيما يكتب سيناريو الفيلم ليتا كالوجريديس التي قدّمت من قبل alexander للمخرج أوليفر ستون.