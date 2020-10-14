"أسبوع في المستشفى"..تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمد رياض، إن النجم الكبير الراحل محمود ياسين، فارق دنيانا صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى المعادي العسكري، حيث دخلها بعدما تدهورت حالته الصحية منذ نحو أسبوع كامل في سرية تامة.

وقال رياض، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سيتم الصلاة على الفنان الكبير وتشييع جثمانه عقب ظهر غدا الخميس، ولم يتم بعد تحديد مسجد الصلاة عليه.

وعن سبب تأخر دفن الجثمان عن يوم الوفاة، أضاف رياض أن للفنان الراحل شقيق يعيش خارج مصر وينتظر عودته، كما أن أسرته بالكامل في مدينة بورسعيد.

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".