محمد رياض يكشف سبب تأجيل جنازة محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان محمد رياض، موعد جنازة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، وقال إنه سيتم الصلاة على الفنان الكبير وتشييع جثمانه عقب ظهر غدا الخميس، ولم يتم بعد تحديد مسجد الصلاة عليه.

وقال رياض زوج ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، سبب تأخر دفن الجثمان عن يوم الوفاة، هو أن للفنان الراحل شقيق يعيش خارج مصر وننتظر عودته، كما أن أسرته بالكامل في مدينة بورسعيد.

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".