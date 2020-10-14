فيديو.. رسالة نادرة من محمود ياسين لجمهوره: سعيد إنكم مشغولين بيا

ظهر الراحل محمود ياسين في مقطع قصير قبل حوالي 4 سنوات من الآن، يشكر جمهوره على اهتمامهم به وبالسؤال عن أحواله الصحية،خاصة بعد اختفاءه عن الساحة الفنية وانتشار عدد من الشائعات حول وفاته.

خرج محمود ياسين لجمهوره من خلال هذا المقطع، ووجه رسالة مؤثرة لجمهوره قائلاً:"أنا طبعاً

يسعدني جدا اني اعرف أن الناس مشغولة بيا وبتفكر فيا، وبتتمنالي الصحة والسعادة، مفش أجمل من كده، لأن الفنان بيعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والأمنيات الحلوة اللي جاية من قلب الناس اللي بتحبه وبتقدره وبتتمناله الحياة والسعادة ، شكراً للناس الطيبين على كل اللي بيعملوه من جهد في تقديم المحبة، لأن هي دي غذاء الروح لكل فنان".

Advertisements

كان قد رحل محمود ياسين عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79، وأعلن خبر وفاته نجله عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الدفن وصلاة الجنازة غداً الخميس.