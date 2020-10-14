ظهر الراحل محمود ياسين في مقطع قصير قبل حوالي 4 سنوات من الآن، يشكر جمهوره على اهتمامهم به وبالسؤال عن أحواله الصحية،خاصة بعد اختفاءه عن الساحة الفنية وانتشار عدد من الشائعات حول وفاته.
خرج محمود ياسين لجمهوره من خلال هذا المقطع، ووجه رسالة مؤثرة لجمهوره قائلاً:"أنا طبعاًيسعدني جدا اني اعرف أن الناس مشغولة بيا وبتفكر فيا، وبتتمنالي الصحة والسعادة، مفش أجمل من كده، لأن الفنان بيعيش وعمره يطول بالأماني الطيبة والأمنيات الحلوة اللي جاية من قلب الناس اللي بتحبه وبتقدره وبتتمناله الحياة والسعادة ، شكراً للناس الطيبين على كل اللي بيعملوه من جهد في تقديم المحبة، لأن هي دي غذاء الروح لكل فنان".
كان قد رحل محمود ياسين عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 79، وأعلن خبر وفاته نجله عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الدفن وصلاة الجنازة غداً الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. رسالة نادرة من محمود ياسين لجمهوره: سعيد إنكم مشغولين بيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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