شاهد.. معاناة أولاد محمود ياسين وحرمانهم من رؤيته

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.

علقت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين على خبر وفاته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت شهيرة صورة للفنان محمود ياسين كتبت عليها: "رحيل حبيب عمري خلااااص".

وكشفت الفنانة شهيرة منذ شهرين تقريبًا، في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، تدهور الحالة الصحية للفناة الراحل محمود ياسين، قائلة الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفة هنعمل إيه، الواحد بيقول يا رب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه، حالته ساعات تبقى إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات أتهز أوي، ولادي

يقولوا لي يا مامي ما إحنا عارفين تطورات الموضوع، عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيرة بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية، يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا».

وقال شهيرة: «محدش بيدخل عندي نهائي من 5 أشهر، عمرو قالي أنا عايز أشوف أبويا قولتله أنت مخالط، قال ما إحنا لازم نعيش الحياة وموضوع كورونا مطول وناخد بالإجراءات الاحترازية، قولتله أوك مقولتش حاجة بس من بعيد، بخليهم شوفوه وهما لابسين الكمامة من بعيد أوي أوي،

رانيا سمحت لها إمبارح تشوفه من بعيد، يعني كانت هي في الجنينة وإحنا في الليفينج جوا».

وأكملت شهيرة: «سألته مرة عن رجاء الجداوي لما ظهرت قدامنا في التلفزيون، قولتله مين دي؟ وقال رجاء الجداوي ففرحت جدا، واتصلت بيها ومن فرحتها بكت».

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وكان عمرو محمود ياسين كتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " توفي الى رحمة الله تهالى والدي الفنان محمود ياسين انا لله وان اليه راجعون أسالكم الدعاء.

والفنان محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

ولتميزه الفنان الراحل بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة.

وأنجب الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.