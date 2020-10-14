علقت الفنانة شهيرة، زوجة الراحل محمود ياسين، عل خبر وفاته بكلمات مؤثرة، ولك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك". نشرت شهيرة صورة للراحل وعلقت عليها قائلة:"رحل حبيب عمري خلاص"، وشاركها متابعيها في التعزية للفقيد، وذلك عبر تعليقاتهم بدعائهم له بالرحمة والمغفرة. في التعزية للفقيد، وذلك عبر تعليقاتهم بدعائهم له بالرحمة والمغفرة. Advertisements كما نشرت ابنته الفنانة رانيا محمد ياسين، صورة برفقة والدها الراحل من طفولتها، وعلقت عليها "أبويا في ذمة الله، وداعاً ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء". في ذمة الله، وداعاً ياحبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء". رحل الفنان محمود ياسين صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 ، بعد رحلة طويلة مع المرض، وتم تحديد موعد صلاة الجنازة ومراسم الدفن غداً الخميس، ولم يحدد مكان صلاة الجنازة حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر الوداع الأخير لـ محمود ياسين من زوجته وابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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