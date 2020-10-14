موعد صلاة الجنازة على الراحل محمود ياسين

أعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن إقامة مراسم الدفن وصلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب عمرو عن موعد الجنازة قائلاً: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا ..‏جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً". خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً". Advertisements توفي الفنان محمود ياسين صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 79 اماً، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أعلن نجله عمرو خبر الوفاة عبر حسابه على "فيسبوك".

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