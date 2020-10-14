وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا

توفي قبل قلبل الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عامًا. وكتب عمرو محمود ياسين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إن لله وإن إليه راجعون أسالكم الدعاء. إن لله وإن إليه راجعون أسالكم الدعاء. والفنان محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه الفنان الراحل بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة. وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة. وأنجب الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.

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