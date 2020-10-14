الفنان المصري محمود ياسين في ذمة الله

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعتين محمود ياسين توفي الفنان المصري محمود ياسين اليوم عن عمر ناهز الـ 79 عاما، بعدما أبعده المرض لسنوات عن الفن والحياة العامة. وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر “فيسبوك”. Advertisements وكتب عمرو محمود ياسين: “توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”. يذكر أن محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، ولديهما الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

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