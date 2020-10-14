فن ومشاهير

جورجينا تدعم رونالدو على طريقتها الخاصة بعد إصابته بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

وصديقته جورجينا

قامت جورجينا رودريغيز بدعم صديقها كريستيانو رونالدو على طريقتها الخاصة ، بعد ثبوت إصابته بفيروس المستجد .

ونشرت جورجينا صورة على حسابها الشخصي “تويتر” تظهر فيها مع رونالدو أثناء مكالمة فيديو، وسط ابتسامة مشرقة.

وكتبت على هذه الصورة عبارة: “أنت مصدر إلهامي”، وفي نفس الوقت ظهر رونالدو مبتسما وبدون أي قلق من ويثق كليا في تعافيه العاجل.

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وجاءت رسالة جورجينا إلى صاروخ ماديرا في وقت عصيب للنجم البرتغالي، لأن الحجر الصحي سيجبره على الغياب عن عدة مباريات، حيث أصبح خارج مباراة السبت المقبل أمام كروتوني في ، وبعدها مباراة أمام دينامو كييف، وهناك شكوك بشأن لحاقه بلقاء ومواجهة منافسه الدائم ليونيل ، قائد البلوغرانا.

وكان رونالدو تعرض لانتقادات في إيطاليا عقب مغادرته الحجر الصحي المفروض من السلطات الصحية للسفر إلى البرتغال ودخوله معسكر المنتخب، بعد اكتشاف حالتين بفيروس كورونا المستجد في الجهاز الطبي ليوفنتوس في 3 أكتوبر الماضي.

ووضعت إصابة رونالدو بفيروس كورونا العديد من لاعبي تحت المجهر، بسبب اختلاطهم به، منهم سيرخيو راموس ورافاييل فاران وفيرلاند ميندي بسبب المواجهة التي خاضها منتخب البرتغال ضد إسبانيا وفرنسا.

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