لماذا قررت ميغان ماركل الابتعاد عن مواقع التواصل؟

متابعة بتجــــــــــــرد: أكدت ميغان ماركل دوقة ساسكس أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للحفاظ على نفسها، مشيرةً إلى أنها لا تملك أي فكرة عما يقال عنها على الإنترنت.

وقالت ميغان لقمة “أقوى نساء الجيل القادم” التي نظمتها مجلة “فورتشون: “من أجل الحفاظ على نفسي، لم أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة جداً”.

وأضافت “اتخذت قراراً شخصياً بعدم امتلاك أي حساب، لذلك لا أعرف ما يحدث، وهذا مفيد لي من نواحٍ كثيرةٍ”.

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وأشارت الدوقة إلى أنها قد أغلقت حساباتها الشخصية منذ سنوات وأن حساباتها الرسمية مع زوجها هاري على تويتر وانستغرام يديرها آخرون.

وتشن ميغان، التي غادرت مع زوجها الأمير هاري المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام لأسباب منها عداء وسائل الإعلام، حملة منذ شهور ضد آثار الأحاديث السلبية عبر الإنترنت.

ويعيش هاري وميغان الآن في جنوب كاليفورنيا بعد تنحيهما عن أدوارهما الملكية في مارس الماضي.