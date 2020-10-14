ماذا قال أحمد السقا عن مسلسل نجله مع نيللي كريم في رمضان؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: حل الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج the insider بالعربي، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، حيث كشف حقيقة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماع حول مشاركة ابنه ياسين السقا مع نيللي كريم في مسلسلها المقبل بموسم رمضان ٢٠٢1.

أوضح السقا أن نجله ياسين يدرس صناعة الأفلام ويصنع الأفلام الخاصة بالدراسة، وهذا الشيء الذي جعل جمهور السوشيال ميديا يتوقع دخوله عالم الفن، نافياً أن يظهر ابنه مع الفنانة نيللي كريم في مسلسلها الجديد، مؤكداً أن كل ما يريد هو أن يكون ابنه ولداً صالحاً.

جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا يحضر لمسلسل” نسل الأغراب” الذي يشارك به في السباق الرمضاني ٢٠٢١ بجانب النجم أمير كرارة وهو من تأليف واخراج محمد سامي، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي انتهى من تصويره منذ فترة وتشاركه في بطولته الفنانة منى زكي.