أمير كرارة يكشف سرًا عن مسلسل “طرف ثالث”

متابعة بتجــــــــــــرد: استضاف الفنان أمير كرارة كلاً من الفنانين محمد فراج وأمينة خليل ونسمة محجوب في برنامجه “سهرانين” الذي يقدمه على قناة ONE، وخلال الحلقة فجر أمير مفاجأة حيث أكد أنه كان على وشك المشاركة في مسلسل “شربات لوز” والذي قامت ببطولته الفنانة الكبيرة يسرا، وشارك فيه كل من أمينة خليل، ومحمد فراج، لولا ظروف مشاركته في مسلسل “طرف ثالث”.

وحكى كرارة كيف تطلب دوره في “طرف ثالث” الظهور بشعر طويل وهو ما دعاه لأن يتم تركيب 400 خصلة شعر له، فكان من الصعب أن يزيل ويركب الشعر كل يوم لو شارك في المسلسلين، ورغم التوقيع للمشاركة في “شربات لوز” واستلام العربون، إلا أنه اضطر للاعتذار عن عدم المشاركة فيه.

ودار الحوار في الحلقة عن الأشياء التي يرغب كل منهم في تغييرها في مظهره، أو التي طُلب منه تغييرها، فروت أمينة خليل كيف كادت التعليقات على شكل أنفها تدفعها لإجراء عملية لتصغيره، لكن تعرضها لإصابة كان رسالة شجعتها على التراجع، وبعيداً عن الشكل، وصفها البعض بالتعالي، فكانت تتمنى لو عرفها من يصفها بذلك أولاً.

وذكرت نسمة محجوب أن البعض طلب منها تغيير شكل شعرها، لكنها كانت تحبه كما هو وسعيدة بمظهرها، أما محمد فراج، فقال في البداية إن ما يرغب في تغييره هو عصبيته، وليس لذلك عملية تجميل، ومن حيث الشكل، كان يتمنى شعراً أطول وأنعم.