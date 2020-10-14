بصورة قديمة.. زينة توجّه رسالة مؤثرة إلى والديها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة نادرة لها وهي طفلة مع والديها استعادت بها ذكريات طفولتها، وتظهر شبهاً كبيراً في ملامحها مع والدتها.

وعلقت زينة على الصورة موجهة رسالة لهما، حيث كتبت: “الله يرحمك يا أبويا ويعفو عنك ويغفر لك يارب ويرحم كل آباءكم يارب.. ويديكي الصحة يا أمي ويخليكي وتجوزي عز وزين يارب”.

وتابعت: “اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم واسكنهم الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابق عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيءٍ قدير..”

من ناحية أخرى بدأت النجمة زينة تصوير دورها في فيلم “النهاردة يوم جميل” الذي كان يحمل اسم “سوء الرجالة” قبل تغييره، حيث تعاقدت زينة على بطولته خلال الأيام الماضية، حيث يتبقى لها أسبوع تصوير وتنتهى من العمل بالكامل، تمهيداً لعرضه في المهرجانات السينمائية حسب خطة القائمين عليه بعرضه في المهرجانات قبل دور العرض، وهو من بطولة باسم سمرة ونجلاء بدر، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار وعدد آخر من الفنانين.