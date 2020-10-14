هكذا أغضب الأمير وليام وكيت ميدلتون الأسرة الملكية مع إعلان حملها الأول

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت الخبيرة في الشأن الملكي البريطاني إنغريد سيوارد ورئيسة تحرير مجلة Majesty أن دوقة كمبريدج كيت ميدلتون وزوجها الامير وليام خالفا البروتوكول الملكي عند إعلان خبر الحمل بطفلهما الأول جورج منذ ما يقرب من 8 سنوات. وأشارت إلى أنهما كسرا بذلك قواعد تقليد ملكي رئيسي.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكر تقرير لموقع Express أن الدوق والدوق قررا إعلان الحمل بعد أن أمضت كيت أياماً عدة في مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن. واللافت أنهما كشفا ذلك قبل لحظات من انتشار خبر دخول الأخيرة إلى المستشفى.

واتى هذا فيما أعلن القصر الملكي حينها فقط أنها ستمكث لبضعة ايام من دون إضافة المزيد من التفاصيل. واعتبر تصرف ولي العهد وزوجته مخالفة لإرادة أفراد الأسرة الملكية الذين كانوا يفضلون الانتظار لبعض الوقت.

وفي هذا الصدد قالت سيوارد:”تم إعلام العائلة الملكية بحمل كيت قبل ساعات قليلة من انشار الخبر”. وهو ما لم يحظ بإعجاب الكثير من أفرادها الذين أشاروا إلى انه كان من الأفضل التحلي بالصبر خصوصاً أن كيت كانت في أسبوعها العاشر.