أعاد الحديث عن زواجه من حلا شيحة.. معز مسعود يثير الجدل بـ”إعلان هام”

متابعة بتجـــــــــــرد: شوّق الباحث والمنتج الفني معز مسعود جمهوره على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” لإعلانه عن حدث هام في حياته، حيث نشر صورة ميكروفون وكُتب تحته كلمة إعلان هام، معلقاً عليها بثلاث كلمات، كانت كفيلة بإثارة الجدل حولها حيث قال: “قريبا.. إعلان هام”.

وجاءت هذه الكلمات لتعيد من جديد انتشار شائعة ارتباطه بالممثلة حلا شيحة، التي خرجت مؤخرًا بسبب تعليقات بينهما عبر حسابه على “إنستغرام”، على صورة ظهر فيها يجلس على الأرض ويعزف على الغيتار، وكتب تعليقا: “شكراً جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت”، لتعلق حلا على الصورة سائلة عن من التقطها، ليرد عليها أنه “شخص مميز جدا”.

يذكر أن حلا شيحة حذفت في تموز (يوليو) الماضي جميع فيديوهاتها التي نشرتها على “تيك توك”، واحتفظ بفيديو واحد فقط لها تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وعلقت عليه بقولها: “الصمت أحسن كتير من الكلام”.