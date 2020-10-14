شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأخير للنجم الكبير محمود ياسين قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن دنيانا، اليوم الأربعاء، النجم الكبير محمود ياسين بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وكان آخر ظهور لع منذ شهر مايو الماضى، بعد نشر ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين صورة تجمعها بوالدها وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك عبر حسابها على "انستجرام".



الظهور الأخير لمحمود ياسين مع أبنته وزوجها

ونشر قبلها حفيده محمود عمرو صورة تجمعه مع جده النجم الكبير محمود ياسين، بعد عدة شائعات كانت قد انتشرت عن وفاته وقتها.



محمود يس مع حفيده

وكان آخر ظهور سينمائي لمحمود ياسين قبل 6 سنوات، حينما شارك في بطولة فيلم "جدو حبيبي"، بينما كانت آخر أعمال الفنان محمود ياسين هي المسرحية الغنائية "مصر فوق كل المحن" عام 2014 وشاركه فيها عدد كبير من النجوم.

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

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قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).