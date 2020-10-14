شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب ينعى الفنان محمود ياسين: وداعا يا أستاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان فتحى عبد الوهاب الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عاما. حيث نشر الفنان فتحى عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "إنا لله و إنا إليه راجعون .. وداعا يا أستاذ .. وداعا محمود ياسين . وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما. Advertisements ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء". Capture

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