شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمود ياسين الفنان الكبير في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، وتلقى الفن المصرى صدمة كبيرة بعد وفاة الفنان الكبير محمود ياسين بعد صراع كبير مع المرض.

ويعد الفنان الراحل قد شارك في مايقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل هي ، جدو حبيبى وهى أخر أعماله 2012، الجزيرة 2007، الحرافيش 1986، مع سبق الإصرار 1979، الباطنية 1980، وكالة البلح 1982 ،الصعود إلى الهاوية 1978 ، الرصاصة لاتزال في جيبى1974.

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ومن أبرز المسلسلات ، ماما في القسم عام 2010، العصيان عام 2002-2003، أبو حنيفة النعمان 1997، بنات زينب 1989، محمد رسول الله في عام 1984.

وولد الفنان محمود ياسين في الثانى من يونيو عام 1941 بمدينة بورسعيد الساحلية، وله من الأبناء عمرو ورانيا، وحمل الفنان الراحل محمود ياسين لقب الإمبراطور بعد تقديمه العديد من الأفلام والمسلسلات الكبيرة للغاية.