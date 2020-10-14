شكرا لقرائتكم خبر عن "ورد" الاسم النهائى لمسلسل حنان مطاوع الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صناع مسلسل حنان مطاوع الجديد على "ورد" ليكون الاسم النهائي للعمل بدلاً من "ضربة معلمة"، حيث اضطر القائمون على العمل لتغيير الاسم لتشابهه مع اسم مسلسل محمد رجب الجديد "ضربة معلم" الذى يتم تصويره حالياً، وتخوض حنان مطاوع بـ"ورد" أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية ويكتبه فتحي الجندي، ويخرجه شادي أبو شادي، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويعقد صناع العمل جلسات نهائية لاختيار أبطال العمل المشاركين فى المسلسل بجانب حنان مطاوع، كما انتهى مؤلف العمل من كتابة أول 5 حلقات من المسلسل.الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، تعكس تفاصيل التحول في الحالة الاجتماعية لبطلة العمل نتيجة تخبطات ومفارقات حدثت لها أدت إلى ذلك التحول.

وعرض مؤخراً آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.