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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاما والان مع التفاصيل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.
ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".
جدير بالذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ومتزوج من الفنانة والممثلة المصرية شهيرة ولديهما نجلان هما "عمرو ورانيا"، وفقاً لليوم السابع.
ويعتبر النجم الراحل محمود ياسين صاحب الرقم القياسى فى تقديم أفلام عن نصر أكتوبر العظيم، وهو نجم سينما أكتوبر بلا منازع فى تقديم شجاعة وبسالة الجندى المصرى والطريف أنه بدأ فى السينما كجندى فى عدة أفلام ثم ترقى حتى قدم فى آخر أفلامه شخصية المشير محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى فى فيلم "حائط البطولات".
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