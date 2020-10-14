وفاة الفنان المصري محمود ياسين

متابعة بتجـــــــــــــرد: توفي الفنان المصري محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع “فيسبوك”، وكتب: “توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء”.