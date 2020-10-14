متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مرور 3 سنوات و9 أشهر على طرحها، يقترب عدد مشاهدات أغنية Despacito من عدد سكان الكرة الأرضية، فحصدت أغنية الفنانيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي أكثر من 7 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتتصدّر أغنية ديسباسيتو قائمة الأغنيات الأكثر إستماعاً على يوتيوب، أمّا المفاجأة فهي أن أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark تنافسها بعدد مشاهدات بلغ 6.8 مليار مشاهدة لتحلّ المركز الثاني في القائمة.
وكانت أغنية Despacito قد طرحت في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2017، وساعد الكليب الخاص بها في الرفع من معدّل السياحة في دولة بورتوريكو.
الجدير ذكره أن أغنية Despacito احتلّت قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية لمدّة 5 أسابيع، وقام العديد من المشاهير بإعادة تقديمها بلغاتهم وهو ما ساهم بانتشارها أكثر في كلّ أرجاء العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام: Despacito تقترب من عدد سكان الكرة الأرضية وهذه الأغنية تنافسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.