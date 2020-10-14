بالأرقام: Despacito تقترب من عدد سكان الكرة الأرضية وهذه الأغنية تنافسها!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد مرور 3 سنوات و9 أشهر على طرحها، يقترب عدد مشاهدات أغنية Despacito من عدد سكان الكرة الأرضية، فحصدت أغنية الفنانيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي أكثر من 7 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتتصدّر أغنية ديسباسيتو قائمة الأغنيات الأكثر إستماعاً على يوتيوب، أمّا المفاجأة فهي أن أغنية الأطفال الشهيرة Baby Shark تنافسها بعدد مشاهدات بلغ 6.8 مليار مشاهدة لتحلّ المركز الثاني في القائمة.

وكانت أغنية Despacito قد طرحت في شهر كانون الثاني/يناير من العام 2017، وساعد الكليب الخاص بها في الرفع من معدّل السياحة في دولة بورتوريكو.

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الجدير ذكره أن أغنية Despacito احتلّت قائمة بيلبورد لأفضل مئة أغنية لمدّة 5 أسابيع، وقام العديد من المشاهير بإعادة تقديمها بلغاتهم وهو ما ساهم بانتشارها أكثر في كلّ أرجاء العالم