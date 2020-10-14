متابعة بتجــــــــــرد: تصدّر اسم الممثل السعودي حبيب الحبيب قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في السعودي، بعد انتشار أخبار عن إلقاء القبض عليه، بعد قيامه بإعلان لإحدى الشركات غير الموثوقة والمتهمة بالنصب على الناس.
وتعرّض الحبيب لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بإعلان عن شركة لم يتأكد من مصداقيتها.
وذكر موقع ”النهار“ أنّ الحبيب لا يزال قيد التحقيق حتى الآن ولم يفرج عنه، كون الشركة التي قام بالترويج لها هي شركة لكسب الأموال وهي شركة مجهولة التمويل، وقد تكون تعمل لصالح جهات خارجية، والقانون في السعودية يجرم من يروج لجمعيات أو شركة لجمع او كسب الأموال.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على الممثل السعودي حبيب الحبيب بعد ترويجه لشركة مُتّهمة بالنصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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