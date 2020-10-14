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شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة lonely.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة قصيرة من تحقيقة نجاحا كبيرا بأغنية "holy " التى تعاون فيها مع تشانس ذا رابر ، فاجأ نجم البوب الكندى البالغ من العمر ( 26 عام ) حمهوره أنه بصدد اطلاق أغنية جديدة ستكون مفاجأة ساحرة لكل محبيه وعشاقه .
يستعد جاستين بيبر لإطلاق أغنيته الجديدة " Lonely " والتى يتعاون فيها مع المنتج بينى بلانكو ، و قد كشف بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية يوم الجمعة 16 أكتوبر الجارى ، و هو ما زاد من سعادة وحماس عشاقه ومحبيه .
جاستين بيبر
يذكر أن جاستين بيبر دخل مؤخرا قائمة " billboard hot 100 " وذلك بأغنيته الجديدة " HOLY " التى قدمها مع النجم العالمى تشانس ذا رابر، حيث وصلت أغنيتهما للمركز الثالث ثم تراجعت هذا الأسبوع لتصل للمركز الـ 13 بالقائمة التى تضم أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم ، وهو ما أكده موقع "بيلبورد" ، و قائمة " Billboard Hot 100 " هى ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.
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