شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة lonely.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة قصيرة من تحقيقة نجاحا كبيرا بأغنية "holy " التى تعاون فيها مع تشانس ذا رابر ، فاجأ نجم البوب الكندى البالغ من العمر ( 26 عام ) حمهوره أنه بصدد اطلاق أغنية جديدة ستكون مفاجأة ساحرة لكل محبيه وعشاقه .

يستعد جاستين بيبر لإطلاق أغنيته الجديدة " Lonely " والتى يتعاون فيها مع المنتج بينى بلانكو ، و قد كشف بيبر أنه قرر أن يطلق الأغنية يوم الجمعة 16 أكتوبر الجارى ، و هو ما زاد من سعادة وحماس عشاقه ومحبيه .



جاستين بيبر

Advertisements

يذكر أن جاستين بيبر دخل مؤخرا قائمة " billboard hot 100 " وذلك بأغنيته الجديدة " HOLY " التى قدمها مع النجم العالمى تشانس ذا رابر، حيث وصلت أغنيتهما للمركز الثالث ثم تراجعت هذا الأسبوع لتصل للمركز الـ 13 بالقائمة التى تضم أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم ، وهو ما أكده موقع "بيلبورد" ، و قائمة " Billboard Hot 100 " هى ترتيب أسبوعى للأغانى فى الولايات المتحدة يصدر من قبل مجلة بيلبورد ويعكس مدى نجاح كل أغنية تصدر فى الولايات المتحدة.