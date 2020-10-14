جورج وسوف: المصريون لهم محبة كبيرة في قلبي.. وعمري ما استغنى عن مصر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان جورج وسوف، إن مصر وشعبها لها في قلبه مكانة كبيرة للغاية، متابعا: "من قلبي أوجه التحية لمصر وشعب مصر".

أضاف وسوف، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" عبر شاشة القناة الأولى: "معظم اللي غنيته في عمري كان بالمصري وكان للشعب المصري، وعمري ما استغنى عن مصر، مصر حبيبة قلبي من جوه".

وحول انطلاقته من خلال أغاني السيدة أم كلثوم، قال: "أم كلثوم اتربيت على إحساسها وصوتها، ابتديت أول حياتي الفنية بالغناء لأم كلثوم وصالح عبد الحي، حبيت أم كلثوم وغنيتلها من وأنا عمري 10 سنين، أم كلثوم كنت درس فني ليا وأنا صغير، وهي من أثرت فيّا وجعلتني أخوض طريق المغنى الصحيح".

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وعلّق وسوف على فيديو نشره حول تألمه من حرائق العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

وكان الفنان السوري جورج وسوف على حرائق غابات سوريا، ونشر صورة مجمعة في إطار واحد للغابات المحترقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "الغابات عم تحترق وقلبي عم يحترق معا، يا نار كوني بردًا وسلامًا على سوريا وأهلها".