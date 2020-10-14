صور.. ريم مصطفى بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وعلقت "ريم"، على الصور قائلة: "كن قويًا، وكن شجاعًا، وكن جميلاً، وآمن أن أي شيء ممكن، عندما يكون لديك الأشخاص المناسبين لدعمك."

يذكر أن، آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، الذي عُرض عبر منصة watch it ، الرقمية وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.