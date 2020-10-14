- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وعلقت "ريم"، على الصور قائلة: "كن قويًا، وكن شجاعًا، وكن جميلاً، وآمن أن أي شيء ممكن، عندما يكون لديك الأشخاص المناسبين لدعمك."
يذكر أن، آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، الذي عُرض عبر منصة watch it ، الرقمية وشاركها البطولة كل من أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ريم مصطفى بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.