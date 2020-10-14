القاهرة السينمائي يمنح منى زكي جائزة فاتن حمامة

الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.



ويقول رئيس المهرجان محمد حفظي: "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية".

ويضيف: "استطاعت منى باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمال لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت".

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من جانبها قالت منى زكي، إن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى.

تتابع منى زكي قائلة: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة، وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".

منى زكي المتزوجة من النجم أحمد حلمي، لديها 3 أطفال، وتهتم إلى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة بالأطفال مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، حيث تركز جهودها على نشر الوعي في ملفات هامة تخص حقوق الطفل مثل الختان، وسوء تغذية الأطفال، والفقر، وعمالة الأطفال.