Universal Pictures تعيد إنتاج فيم الرعب 'The Others' لـ نيكول كيدمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت استوديوهات Universal Pictures أنها تعمل على إعادة إنتاج قصة فيلم 'The Others' الذي أنتج عام 2001 للمخرج أليخاندرو أمينابار، ومن بطولة كل من نيكول كيدمان وكريستوفر إكليستون، ووفقا لموقع ديلي ميل، فان النسخة الجديدة من الفيلم ستكون بمشاركة أبطال جدد، دون ذكر ما إن كانت ستشارك بها النجم نيكول كيدمان أيضا، وفيلم the others من أشهر أفلام الرعب النفسي القائم على قصص التواصل مع الأموات.



وتدور أحداث النسخة الأصيلة من فيلم the others حول جريس تلك السيدة المتدينة التي تعيش مع طفليها في قصر بتلك المنطقة النائية، منتظرة زوجها الذي ذهب ليشارك في الحرب العالمية الثانية، وتضطر للاستعانة ببعض الخدم لرعاية طفليها اللذان يعانيان من مرض يمنعهما من التعرض لأشعة الشمس، وتظل حريصة على رعايتهما إلى أن يخرقا أوامرها، فتظهر مفاجأة مذهلة.