جيسيكا ألبا تشكو من النقاد.. وتعلن: أحتاج أجازة من زوجى وأبنائى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن لديها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية علي الشاشة الكبيرة والصغيرة منذ أن بدأت شهرتها في البرنامج التلفزيوني Dark Angel، إلا أن النجمة العالمية جيسيكا ألبا لم تتأثر بالنقاد الذين يصدرون أحكامًا على عملها، حيث قالت ألبا خلال ظهورها الأخير على Hot Ones ،: "لا أعتقد في الواقع أنني حصلت على نقد جيد في حياتي المهنية بأكملها."، مدعية أن النقاد يهتمون فقط بالعناوين الرئيسية.

كما اعترفت ألبا خلال البرنامج الذى عرض على اليوتيوب، The Drew Barrymore Show, برفقة زميلتها النجمة درو باريمور أنها تريد استراحة من زوجها كاش وارين وأطفالهما الثلاثة، وقالت إنها تخطط للذهاب بعيدًا لمدة أسبوع لإعادة" شحن بطارياتها" من ضغوط الأمومة والزواج .





وكانت قد انضمت جيسيكا ألبا إلى عالم نيتفلكس، من خلال بطولتها للفيلم الجديد Trigger Warning، على أن تقوم المخرجة مولي سوريا، المرشحة للأوسكار عن فيلم Marlina the Murderer in Four Acts، بـ إخراج العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يدور فيلم Trigger Warning على المحارب (ألبا) التى ترث شريط جدها وتواجه معضلة أخلاقية بعد معرفة الحقيقة وراء وفاته المفاجئة.، على أن يقوم المؤلف جوش أولسون، بـ كتابة النص.