صور.. هيفاء وهبي بـ "لوك" جديد في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من أحدث لها.
وظهرت "هيفاء"، في الصور بإطلالة جذابة ولوك مختلف، واعتمدت على مكياج عيون جريء فضًلا عن ارتدائها عدسات ملونة باللون البني أضافت مظهرًا مميزا لعينيها.
من ناحية أخرى، يعرض للفنانة هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح"، على منصة "شاهد"، وهو من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، حنان سليمان، نانسي صلاح، رانيا منصور، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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