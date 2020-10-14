صور.. لاميتا فرنجية أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت لاميتا بإطلالة أنيقة في شهور الحمل الأخيرة، وهي تحتسي قهوتها في أحد الأماكن العامة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال لاميتا فرنجية، فيلم "بنت من دار السلام"، الذي عرض عام 2014، وهو من بطولة رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام، نادية العراقية، ومن تأليف وإخراج طوني نبيه.