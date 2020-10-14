تراند اليوم : بإطلالة ساخنة.. شاهد روبي تُشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة روبي، متابعيها، بصورة جديدة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت روبي بإطلالة جريئة مرتدية “تي شيرت” ونظارة شمس، خلال تواجدها في إحدى المدن الساحلية.

واحتفلت الفنانة روبي بعيد ميلادها الـ39، في الـ8 من أكتوبر الجاري، وهي التي بدأت العمل الفني، والغناء منذ عام 2000، وحتى الآن، ومنذ ظهورها كانت روبي وما زالت واحدة من متصدري التريند باستمرار حتى اعتبرها البعض “ملكة الترند”.

وقبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، كانت “روبي” حديث الجميع بسبب إطلالاتها الجريئة حينا، والجميلة، والمتجددة في أحيان أخرى، وذلك منذ ظهرت في “ليه بيداري كدة”، وحتى مهرجان الجونة والفعاليات الفنية المختلفة.

وتستعد الفنانة روبي، لطرح أغنية سينجل جديدة نهاية العام الجاري، بعد أن تراجعت عن فكرة طرح ميني ألبوم، بسبب انشغالها بعدد من ‏الأعمال الفنية الأخرى.

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وتعقد روبي حاليًا، جلسات عمل مع بعض الملحنين والشعراء، لاختيار كلمات الأغنية ولحنها، ولا تريد أن تفصح ‏عن تفاصيل العمل، لضمان عنصر المفاجأة للجمهور.

ومن ناحية أخرى، تبدأ روبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “بدر البدور” خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاستقرار على المخرج كريم الشناوي لإخراج المسلسل، بعد اعتذار المخرج محمد ياسين، ويعاين كريم الشناوي أماكن ‏تصوير العمل، وبدأ في ترشيح الأبطال لإنهاء تعاقداتهم للبدء في التصوير.‏