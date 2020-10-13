شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نجمة الجماهير نادية الجندى فى مرحلة الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت نجمة الجماهير نادية الجندى جمهورها ومتابعيها، صورة نادرة لها فى مرحلة الطفولة وترتدى ملابس عرض مسرحى قدمته فى المدرسة، وتم تداول الصورة بكثرة على تويتر، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، متغزلين فيها وفى ملامحها التى لم تتغير كثيرا.



نادية الجندى فى مرحلة الطفولة

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندى مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض فى السباق الرمضانى السابق ودارت أحداثه فى إطار كوميدى حول ثلاث سيدات وهن عصمت وكريمة وجميلة، يقعن ضحايا عملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وكان عليهن التعايش مع الوضع الراهن بأن يعشن سويا فى نفس الفيلا، أو أن تستحوذ إحداهن دون الأخرى على الفيلا، المسلسل من بطولة سميحة أيوب، نبيله عبيد، هالة فاخر مى الغيطى، طارق عبد العزيز، أميرة هانى، هنادى مهنى، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، محمد الدسوقى، صبرى فواز، تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

والنجمة نادية الجندى من الفنانات المتفاعلات بكثره على إنستجرام، حيث تشارك جمهورها ومتابعيه بصور يومية لها من جلسات تصوير وصور من كواليس أعمالها.

وكانت النجمة الكبيرة نادية الجندى استعادت ذكريات تصوير فيلم الباطنية الذى يمر على عرضه 40 عاما، وشاركت نادية الجندى صور من تصوير الفيلم على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، وعرضت صور مشاهد جمعتها بالعملاقة الراحلين فريد شوقى وأحمد زكى.