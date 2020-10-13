شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كارداشيان تتسوق مع أديسون راى فى نيويورك..اعرف سعر فستانها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كارداشيان، أن أديسون راى استطاعت أن تكتسب ثقتها، حيث من المعروف صعوبة أن يكون لكورتنى صديقة مقربة، إلا أن أديسون أصبحت مرافقة لها فى أغلب الأوقات .





التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لكورتنى كاردشيان و هى أم لثلاثة أطفال وتبلغ من العمر (41 عاما) وبصحبتها نجمة الـ TikTok البالغة من العمر (20 عاما) حيث ظهرتا بملابس بنفس الـ Style وذلك خلال تجولهما معا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسوق ، ولم تنسى أى منهما ارتداء القناع الواقى من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " .

اختارت كورتنى كاردشيان أن ترتدى فستان قصير ذو أكمام طويلة، وهو من اللونين الأزرق و الأبيض ومن أبرز تصميمات دار أزياء " Eppram " ووصل سعره الى 226 جنيه إسترلينى .

يذكر أن أديسون راى كشفت مؤخرا أن كورتنى كاردشيان ترشدها فى العديد من الأمور الحياتية، وأنه يمكنها التعلم من تجارب كورتنى المختلفة .



