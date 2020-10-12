تراند اليوم : بلوك من عمرو مصطفى لرقم عمرو دياب بسبب هذا الشخص: خليه ينفعك

حالة من التوتر سيطرت على علاقة الهضبة عمرو دياب بصديق عمره الملحن عمرو مصطفى.

كشفت مصادر عن قيام الملحن عمرو مصطفى بحظر رقم المطرب عمرو دياب بعد خلاف بينهما.

وقالت المصادر إن الخلاف يرجع لما قبل عيد الأضحى عندما عرض عمرو مصطفى لحنا على عمرو دياب للقيام بأغنية وطنية سويا لكن الهضبة أخبره أنه سوف يقوم بأغنية وطنية من ألحانه هو ، فتحمس عمرو مصطفى وعرض مساعدة الهضبة في الأغنية.

وعندما طُرحت الأغنية في السوق تفاجأ عمرو مصطفى أن الأغنية من ألحان الملحن عزيز الشافعي فشعر عمرو مصطفى أن الهضبة استغله فغضب بشدة وحظر رقمه وأبلغ المقربين منهما بغضبه قائلا: خلي عزيز الشافعي ينفعه,.

