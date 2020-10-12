شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج "لم أجد نفسى فى السهر الصاخب".. وأمينة خليل تكشف سبب حبها للتمثيل منذ الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد فراج، إنه لا يحب السهر المليء بالصخب والضوضاء، فرغم أنه قام بتجربته لفترة ولكنه لم يجد نفسه فيه، والسهر بالنسبة له هو أصحاب الجامعة وأصحاب الشارع والمدرسة، وتابع "كان وقت الجامعة مع شلة الجامعة أكثر فترة أسهر فيها على الأخص يوم مسرح الجامعة، بالرغم من كونه يوم مميت إلا أننا كنا لابد أن نسهر فيه".

وأكد الفنان محمد فراج أثناء لقائه بصحبة الفنانة أمينة خليل ببرنامج "سهرانين" الذى يذاع على قناة ON ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه منذ صغره كان يحب لعب كرة القدم، وبدأ ممارستها فى مركز شباب ثم انتقل إلى نادى النصر ومنه لنادى النيل ولم يبق طويلا فى النادى الأهلى لأنه كان حينها فى ثانوية العامة، وبسبب المذاكرة وضغوط الأهل ترك النادى الأهلى ولكنه فى العموم يحب الرياضة بشكل كبير.

كما كشفت الفنانة أمينة خليل عن حبها لليوجا، حيث قالت، أمارس رياضة اليوجا بشكل مستمر لأنها مفيدة جدا، وأضافت "أحب التمثيل منذ الصغر، والسبب فى ذلك أنى كنت أستيقظ كل يوم وأشعر أننى أريد أن أصبح مرة طبيبة ومرة محامية وأخرى طباخة، فوجدت أن مهنة التمثيل هى التى ستجعلنى أمارس كل هذه الوظائف وتعطى لى المساحة لذلك، وأتذكر أن أول فيلم قدمته كان عمرى حينها 12 عاما وشاركت فى الجامعة فى الكثير من الأعمال المسرحية".